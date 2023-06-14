روسيا وأوكرانيا.. 11 قتيلاً في قصف صاروخي استهدف مسقط رأس زيلينسكي

تشهد أزمة روسيا وأوكرانيا تطورات متلاحقة، بعد إعلان موسكو سيطرة الجيش الروسي على مناطق جديدة داخل الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القصف الصاروخي على مدينة «كريفيي ريه»، مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى 11 شخصاً.

هجوم يستهدف عدة مبان مع تطور أزمة روسيا وأوكرانيا

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن حاكم إقليم دنيبروبيتروفسك، سيرهي ليساك، قال: «في هذه الليلة الرهيبة، قتل العدو 11 مدنياً في المدينة» بعد هجوم استهداف مبان سكنية مدنية، منها مبنى مكون من 5 طوابق، في ظل استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا.

انشقاق عسكري روسي في ظل تطور أزمة روسيا وأوكرانيا

وبدوره نشرحساب «تلغرام» الخاص بالرئيس الأوكراني مقاطع فيديو تظهر احتراق المباني المستهدفة، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن انشقاق عسكري روسي، في ظل الأزمة مع أوكرانيا، وكشفت عن أن العسكري الروسي يُدعى دميتري ميشوف، يبلغ من العمر 26 عاماً، قام بتسليم نفسه للسلطات في ليتوانيا، طالباً اللجوء السياسي، وأشارت المصادر إلى أن الجندي الروسي فر إلى ليتوانيا حاملاً حقيبة صغيرة على ظهره، من أجل تجنب القتال في أوكرانيا، وكان ضمن سلاح الطيران.

كيف بدأت أزمة روسيا وأوكرانيا؟

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير 2022، عندما أعلنت روسيا الاتحادية دخول 4 أقاليم أوكرانية انفصلت عن أوكرانيا، مما دفع دول غربية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى فرض حزم عقوبات متلاحقة ضد روسيا.