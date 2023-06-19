أخبار روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يعد بتحرير أراضي بلاده ويسخر من بوتين

بعد نحو أسبوع من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدء الهجوم المضاد ضد القوات الروسية في بلاده واشتعال الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وعد زيلينسكي بتحرير كافة الأراضي الأوكرانية.

ومع استمرار تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أكد «زيلينسكي»، أن القوات الأوكرانية تتقدم خطوة بخطوة نحو تحرير أراضي بلاده، مشيرا إلى أن روسيا لن تفشل فقط في الاستيلاء على المزيد من الأراضي بل ستفقد أيضاً ما تحتله الآن، مضيفا خلال مقطع فيديو نُشر في وقت متأخر ليل الأحد: «عليها تهيئة مواطنيها لذلك».

روسيا وأوكرانيا

كما سخر الرئيس الأوكراني من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي زعم في سانت بطرسبرغ، يوم الجمعة الماضي، أن قواته دمرت خمسة منظومات دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت في كييف، منوها بأن كافة المنظومات سليمة.

وأكد زيلينسكي أنه لم يتم تدمير أي من وحدات باتريوت، مشيرا إلى أن 36 صاروخاً روسيًا تم تدميرها خلال الأيام السبعة الماضية وحدها.

الهجوم الأوكراني المضاد

وفي السياق، توقع الرئيس الأوكراني استلام المزيد من المساعدات العسكرية من حلفائها في الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ الأسبوع الماضي، يستهدف استعادة الأراضي التي سيطر عليها الروس منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي ووفقا لتقارير أجنبية لم تحقق أوكرانيا أى تقدم ملحوظ حتى الآن إثر الهجوم المضاد.