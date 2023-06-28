حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الخميس الموافق ثان أيام عيد الأضحى المبارك، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

وكانت هيئة الأرصادر قد ذكرت أن طقس أول أيام العيد يشهد شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة ثاني أيام عيد الأضحى

تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس كما يلي:

- القاهرة 34- 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 32- 22

- وادي النطرون 33- 23

- كفر الشيخ 31- 22

- المنصورة 34- 23

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 34 - 23

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 34- 23

- السويس 33- 23

- العريش 30 - 22

- رفح 30 - 21

- رأس سدر 36- 25

- نخل 35- 18

- كاترين 32 - 16

- الطور 35 - 26

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 29 - 22

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29- 22

- سيوة 36- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 38- 27

- مرسى علم 37- 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 35- 27

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 35- 28

- الفيوم 34- 23

- بني سويف 34- 23

- المنيا 35- 23

- أسيوط 36 - 24

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 39- 27

- أسوان 40- 28

- الوادي الجديد 38- 26

- أبو سمبل 40 - 27.