أبطال في العيد.. عمال النظافة يتحدون حرارة الطقس بشوارع الغردقة

التقطت كاميرا «الوطن»، صور لانتشار عمال النظافة في ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة، عقب تأدية آلاف المصليين صلاة عيد الأضحى وأثناء الاحتفالات.

عمال النظافة الشقيانين في العيد

أشار محمد علي أحد عمال النظافة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه استلم عمله في الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد وكٌلٍف بتنظيف ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة قبل وبعد صلاة عيد الأضحى.

وأعرب عن سعادته بالفرحة التي تظهر في عيون الجميع معبرا عن شعوره بالسعادة وهو يؤدي عمله ويتبادل التهاني والتبريكات مع المواطنين الذين يحرصون على تهنئته والتقاط الصور التذكارية له أثناء العمل، مؤكدا أن ذلك أفضل تكريم له.

إسعاف البحر الأحمر

كما رصدت «الوطن» تواجد رجال إسعاف البحر الأحمر الجنود المجهولة لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك بعدد 88 سيارة، وتواجد مكثف في محيط ساحات ومساجد صلاة العيد وانتشار على شواطئ الغردقة لتأمين المصطافين طوال إجازة العيد.

وحسب شادي باسم مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بأنه جرى الدفع بـ88 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات العيد بمدن البحر الأحمر في محيط ساحات ومساجد العيد وعلى الشواطئ وفي الميادين وتمركزات ثابتة ومتحركة والتدخل السريع في حالة الطوارئ ونقل أي حالة صحية إلى أقرب مستشفى إذا لزم الأمر.