حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى المبارك.. ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنّ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها عن حالة الطقس اليوم، أنه من المتوقع أنّ يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، ما جعلها تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أنّ تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: تسجل العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: تسجل العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تسجل العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: تسجل العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.