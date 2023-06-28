جوارديولا يختتم زيارته لمعبد أبوسمبل بالتوقيع في دفتر كبار الزوار.. ماذا كتب؟

اختتم بيب جوارديولا المدير الفني، لمانشستر سيتي الإنجليزي زيارته لمعبدي رمسيس الثاني، ونفرتاري بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان.

واستمع جوارديولا إلى شرح تفصيلي من الأثري أحمد مسعود كبير مفتشي آثار مدينة أبو سمبل عن المعبدين، وخاصة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني مرتين بالعام، الأولى يوم ميلاده والثانية يوم توليه العرش.

جوارديولا يوقع بدفتر كبار زوار معبد أبو سمبل

وبنهاية الزيارة، وقع جوارديولا في دفتر الزوار بمعبد أبوسمبل للمشاهير والشخصيات العامة ليضيف كلمات تذكارية توثق زيارته للمعبد ولمدينة أسوان ومعبرا عن انبهاره بالحضارة المصرية.

زيارة جوارديولا للأقصر وأسوان

وكان بيب جوارديولا قصد مصر رفقة أسرته للاستمتاع بالمعالم الأثرية والتاريخ القديم، كما تفقد عدة مناطق في أسوان والأقصر، ومعبد الكاب الذي يقع شمال محافظة أسوان ويعد شاهدا على حضارة نقادة والنقوش القديمة التي سبقت اللغة الهيروغليفية القديمة.