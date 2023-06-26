تايم لاين| ماذا فعل جوارديولا في مصر؟.. تفاصيل 4 أيام «حب وانبهار»

زيارة مفاجئة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، وأشهر مدربي العالم، إلى مصر، حيث يقضي إجازته مع الأسرة، بعد موسم تاريخي نجح خلاله في تحقيق الثلاثية التاريخية، بالحصول على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس ملك إنجلترا، للاستمتاع بسحر مصر، وعظمة تاريخها وآثارها الصامدة منذ 7 آلاف سنة.

وترصد السطور التالية، تايم لاين عن نشاط جوارديولا في مصر منذ قدومه وحتى اللحظة، كما يلي.

الجمعة 23 يونيو:

- وصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، صباح الجمعة، إلى مصر لزيارة معالمها السياحية الخلابة.

- استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، جوارديولا وأسرته، بالورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية لمصر.

- انتشرت صورة للمدرب الإسباني خلال زيارته للأهرامات رفقة أسرته والتقاط صور تذكارية هناك.

- شهد فندق مينا هاوس، مأدبة غداء لجوارديولا، بإطلالة على الأهرامات، وهي الأثر الأشهر في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، وتسلّم نسخة من قناع توت عنخ آمون.

- زار جوارديولا قلعة صلاح الدين الأيوبي وانبهر بمسجد محمد علي، كما زار المتحف المصري الكبير.

السبت 24 من يونيو:

- سافر جوارديولا وأسرته إلى الأقصر لزيارة الأماكن السياحية هناك وعلى رأسها معبد الكرنك.

- وصل جوارديولا وأسرته في تمام الثانية عشرة ظهر السبت، وانبهر بالتجهيزات والاستعدادات التي كانت على شرف استقباله اليوم.

- جرى وضع لافتات عليها صورة واسم جوارديولا على مداخل المرسى الذي ترسو عليه الفضية العائمة، وتزيين المركب بصورته، وفقًا لأحمد فاروق، مدير المركب الفضية العائمة المقيم بها.

- المدير الفني الإسباني يلتقط صورا مع المعجبين، وأعرب عن إعجابه بصورة رسمها له أحد المصريين هناك.

- وقف جوارديولا مندهشًا من جمال وبراعة بناء «معبد خونسو»، ما دفعه لطرح سؤال عن كيفية بناء تلك المباني الضخمة وما هي الآلات التي استخدموها في البناء واحتفاظها بالألوان على الرغم من مرور آلاف السنين.

الأحد 24 من يونيو:

- اجرى جوارديولا جولة سياحة بالبالون الطائر في الأقصر بصحبه أسرته، وحرص على التقاط الصور التذكارية.

- استفسر جوارديولا عن النادي الأهلي بعد ما شاهده من حالة حب كبيرة من المصريين للفريق الأحمر وارتدائهم للقمصان الحمراء وانتشار أعلام النادي في الشوارع، وفق ما قاله الخبير السياحي صلاح عتريس، صاحب شركة السياحة الدعائية والمنظمة لرحلة بيب.

- الإثنين 25 من يونيو:

بدأ مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي زيارته إلى محافظة أسوان رفقة أسرته، وزار منطقة الكاب الأثرية جنوب مدينة إدفو بنحو 30 كيلو متر، والتي تشمل العديد من الآثار التي تعود إلى عصر الدولة الفرعونية القديمة.

ومن المقرر تنظيم حفل صوت وضوء في معبد فيلة خصيصا لجوارديولا وأسرته في الساعات المقبلة، وسيختتم المدرب زيارته لأسوان بمعبد أبو سمبل، بعدها سيغادر إلى برشلونة، وفقا لما أكده «عتريس».