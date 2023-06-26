بعد زيارة جوارديولا لأسوان.. أشهر 7 مزارات سياحية في منطقة الكاب الأثرية

شملت زيارة بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وأفراد أسرته إلى مصر زيارة منطقة الكاب الأثرية التابعة لمركز إدفو في محافظة أسوان.

المنطقة تعد من أقدم المباني التاريخية، وتشهد على حضارة نقادة ذات النقوش التي سبقت اللغة الهيروغليفية، وفقا لحديث «علاء وحيد» مرشد أثري لـ«الوطن».

مبعد الكاب بأسوان مركز حضارة نقادة

وأضاف «وحيد»، أن معبد الكاب يتميز بالعديد من الآثار ترجع إلى عصور قديمة، فضلا عن كونه مقرًا للعبادة ومركزًا دينيا بالجنوب وعاصمة الإقليم بعدة أسر كبيرة، وكانت عاصمة الإقليم الثالث في مصر العليا.

وأوضح أنه لم يتم الكشف عن تلك المدينة إلا عقب عام 1937 بحفائر البعثة البلجيكية.

أبرز مزارات معبد الكاب بأسوان

وتنشر «الوطن» في السطور التالية أبرز المزارات بمعبد الكاب بمحافظة أسوان المتاحة للزيارة أمام الجمهور ومنها:

- المخازن الضخمة التي ترجع إلى العصر الثني أو الطيني.

- صخرة النسور ذات النقوش التي ترجع إلى عصر الدولة القديمة قبل اللغة الهيروغليفية.

- مقابر الدولة الوسطى.

- عدة معابد حيث كانت المدينة مركزًا دينيًا منها معبد نخبت لربة مصر العليا ومعبد تحوت، ومعبد أمنحوتب الثالث.

- عدة مقابر ترجع لأكثر من أسرة منها مقبرة أحمس بن إبانا الصخرية، الذي حارب الهكسوس، مقبرة باحري دلك النبيل بعصر تحتمس الثالث ومقبرة كبير الكهنة سيناو في عهد الرمامسة والتى عصر بها على تمثال لرمسيس الثالث.

- أسوار حصن نختنبو.

- معبد بطليموس الرابع الصخري.

لوحة نارمر

ويعد أشهر الآثار في معبد الكاب وتم نقلها المتحف القاهرة:

- تمثال رأس الصفر حورس الذهبية التي تعود للأسرة السادسة.

- التماثيل النحاسية للملكين ببي الأول ومرن رع.

- لوحة ملك نارمر الشهيرة.

سعر تذكرة زيارة معبد الكاب بأسوان

ويمكن للمصريين زيارة معبد الكاب بمحافظة أسوان ب 10 جنيهات و5 للطلبة وبغير المصريين 60 جنيها و30 للطلبة.