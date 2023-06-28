إقبال كبير على حديقة الحيوان والمتنزهات بكفر الشيخ في أول أيام عيد الأضحى

توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، برغم ارتفاع حرارة الجو اليوم الأربعاء، لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الحيوان، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بمدينة فوه، وحدائق مطوبس، وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، إضافة لتواجد عدد كبير من الأهالي بالملاهي بحديقة صنعاء.

توفير سبل الراحة للمواطنين

وفتحت حديقة الحيوانات بمدينة كفر الشيخ، أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، بالإضافة إلى الحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع، كما شهدت حديقة الحيوان بكفر الشيخ إقبالا كبيرا، وتواجد عدد كبير من الأطفال والأسر حول بيت السباع.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

توفير سيارات إسعاف بمحيط الحدائق

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت الراغبين في قضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل تواجد أمني مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق.