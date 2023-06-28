«أورمان كفر الشيخ»: توزيع 30 عجلا على الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى

قال العميد عصام أحمد، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى توزيع لحوم بلدية طازجة على الأسر الأولى بالرعاية وجمعيات الأيتام، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عن طريق توفير شنطة بها 1.5 كيلو لحوم لكل أسرة، مؤكدا استعداد الجمعية لذبح 30 عجلا، ويبلغ صافي كل عجل 230 كيلو لحوم.

ذبح 9 عجول في اليوم الأول

وأضاف «عصام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك شهد ذبح 9 عجول وتوزيعها على المستهدفين من أبناء المحافظة، مشيرا أنه سيتم استكمال باقي الـ30 عجلا على مدار 3 أيام داخل مجزر مدينة كفر الشيخ، ووضع نصيب كل أسرة في شنطة وتوصيلها حتى منازلهم.

إدخال الفرحة والسرور على الأولى بالرعاية

وتابع: نهدف في المقام الأول لإدخال الفرحة والبهجة على المواطنين البسطاء والأيتام طوال أيام العيد الكبير بكفر الشيخ، كمشاركة مجتمعية فاعلة تحقق الرعاية الاجتماعية لتلك الأسرة ورسم البسمة على وجوههم.