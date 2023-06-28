«أورمان البحيرة»: ذبح 245 أضحية خلال أيام العيد لتوزيعها على المستحقين

قامت جميعة الأورمان بالبحيرة بذبح 49 أضحية في أول أيام عيد الأضحى وتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بقرى مراكز أبو المطامير وكوم حمادة والدلنجات والرحمانية.

ذبح 245 أضحية في البحيرة

وأشار مدير جمعية الأورمان، أنه سيتم على مدار أيام العيد ذبح 245 أضحية بمجزر أبو المطامير، تحت إشراف الطب البيطري وتوزيعها على مستحقيها.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجزر أثناء الذبح وعند توزيع اللحوم.

تحديد الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح أن تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، يأتي من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، موضحة أن ذلك يأتي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، خاصةً في الأعياد والمناسبات.

وأشارت «بلبع» إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، مؤكدة أن ذلك يأتي بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.