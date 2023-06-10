سعر صك الأضحية من جمعية الأورمان 2023.. بالتقسيط ومقدم بسيط

ذبح الأضاحي من الخرفان والبقر والجاموس والإبل وتوزيعها إحدى الشعائر الدينية التي يقبل المسلمون على تنفيذها في عيد الأضحى المبارك، إلا أن الكثيرين لا يتمكنون من الذبح رغم توافر الأموال لظروف تمنعهم من ذلك، وهنا تكون الطريقة المناسبة لهم شراء صكوك الأضاحي التي تقدمها عدة جهات مختصة تذبح الأضاحي بالنيابة عن المواطنين وتوزع لحومها على المحتاجين، لذا نوضح سعر صك الأضحية جمعية الأورمان 2023، باعتبارها جهة مختصة بمساعدة المحتاجين.

سعر صك الأضحية جمعية الأورمان 2023

وفيما يتعلق بسعر صك الأضحية جمعية الأورمان 2023، حددت الجمعية أسعار صكوك الأضحية لديها بالتقسيط لتخفيف علي من يريد التضحية ونيل ثوابها حيث يستطيع المواطن المشارك في صك الأضحية هذا العام بالتقسيط بسعر كيلو لحمة واحد، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر صك الخرفان من جمعية الأورمان

صك مستورد صغير بمقدم 1.170 جنيه وقسط شهري 330 جنيها.

صك مستورد كبير بمقدم 1.300 جنيه وقسط شهري 400 جنيه.

صك بلدي بمقدم 1,500 جنيه وقسط شهري 600 جنيه.

سعر صك عجول الأضحية من جمعية الأورمان

عجل مستورد صغير بمقدم 8.190 جنيه وقسط شهري 2.310 جنيه.

عجل مستورد كبير بمقدم 9.100 جنيه وقسط شهري 2.800 جنيه.

عجل بلدي بمقدم 10.500 جنيه وبقسط شهري 4.200 جنيه.

أسعار لحوم الصدقات

أما عن أسعار لحوم الصدقات، فتبلغ 400 جنيه حتى يوم 18-6-2023.

ويصل لصاحب الصك نصيبه الشرعي من الأضحية بمقدار من 9 لـ11 كيلو لحمة، وتقوم جمعية الأورمان بتوصليه إلى باب المنزل.

كيفية المشاركة في صك الأضحية من جمعية الأورمان

ويمكن المشاركة في صك الأضحية من جمعية الأورمان من هنــــــــا أو التبرع من خلال فوري ومصاري وممكن وسداد وضامن وأمان وخدماتي وBEE وOpay وموجه وكاش كول وكاش ماني وكاش مصر أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية دار الأورمان أو الاتصال على 19455 للدفع مباشرة للمندوب.