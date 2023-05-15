جمعية «الأورمان» تطلق حملة شراء صك الأضحية بالتقسيط في الدقهلية

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بقيادة الدكتور وائل عبدالعزيز، حملة «شراء صك الأضحية بالتقسيط»، الهدف منها التيسير على المضحين من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم، ولإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا فى محافظة الدقهلية خلال عيد الأضحى.

توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، أن تلك الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالدقهلية.

حملة شراء صك الأضحية بالتقسيط

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من الحملة التيسير على المضحين في أداء الأضحية، وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة الدقهلية.

قيمة القسط الشهرية في صحك الأضحية

وأوضح أن قيمة صكوك الأضاحى من جمعية الأورمان لهذا العام 2023، بلغت الآتي:

- قيمة الصك في العجل المستورد الصغير 4800 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170جنيها في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330 جنيها لمدة 11 شهرا.

والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير يدفع المتبرع 1300جنيه في أول مرة، ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11شهرا.

- وقيمة الصك 8100 جنيه في العجل البلدي يدفع المتبرع 1500جنيه، في أول مرة ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرا.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى رقم 273 لسنة 2012 تؤكد جواز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمه على الذبح أو متأخره عنه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها.

وذكر أن صك الأضحية مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.