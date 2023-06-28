وظائف في السفارة الأمريكية بمرتب يصل إلى 36 ألف دولار.. اعرف الشروط

أعلنت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية في السفارة بالقاهرة، للعمل في وظيفة Computer Control Assistant، إذ تحرص السفارة بشكل دائم على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات عليا، في مختلف المجالات، برواتب مجزية قد تتخطى 100 ألف سنويا.

ويهتم العديد من الشباب بالبحث عن فرص للتوظيف في السفارة الأمريكية، لذلك نوضح من خلال هذل التقرير الشروط المطلوبة لوظائف Computer Control Assistant في السفارة الأمريكية، والتي يصل المرتب بها إلى 36 ألف و195 دولارًا أمريكيًا، والتي ينتهي التقديم بها 4 يوليو المقبل، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم ل الوظائف لديه خبرة 3 سنوات من الخبرة الإدارية في التعرف على الأنظمة ومنتجات Microsoft.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه المهارات والقدرات للعمل بمفرده مع الحد الأدنى من الإشراف في بيئة عمل عالية التأثير وسريعة الإيقاع وغالبًا ما تكون مرهقة.

- يجب أن يكون قادرًا على العمل بجداول زمنية قصيرة.

- يجب أن يكون جميع المرشحين قادرين على الحصول على تصريح أمني.

- يجب أن يكون قد انتهى من التعليم الثانوي.

- أن يكون على مستوى جيد في اللغة الإنجليزية تحدث وقراءة وكتابة، ويتم اختبار هذا.

- يجب على مقدم الطلب تحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزية في الطلب ليكون مؤهلاً للحصول على الوظيفة.

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة واختيار الوظيفة المطلوبة، ثم يتم ملء البيانات المطلوبة للتقديم على الوظائف.