خطوات شحن عداد الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى من المنزل.. السر في الموبايل

في كثير من الأحيان، يحتاج المواطنين من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع إلى طرق سهلة تمكنهم من شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عوضا عن الذهاب إلى الشركة، وبشكل خاص في إجازة عيد الأضحى التي تستمر لمدة 7 أيام، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء، والتي بدأت يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وتستمر حتى الاثنين الموافق 3 يوليو المقبل.

وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة طرق مختلفة للمواطنين تمكنهم من شحن كار شحد عداد الكهرباء مسبق الدفع، ونوضح من خلال هذا التقرير طريقة شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصيه الـNfc، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

خطوات شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من الموبايل

- يجب التأكد أولا من أن كارت عداد الكهرباء يدعم خاصية nfc.

- ثم يقوم المستخدم بالتأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص به يعمل بخاصية NFC.

- إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» يتم الدخول على تطبيق سهل، وإذا كان العداد نوع آخر يتم تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري من Google play أو App Store.

- يقوم المستخدم بعد ذلك بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- ثم يتم اختيار تفاصيل الاستهلاك حتى يستطيع العميل الاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- ويختار العميل بعدها شحن العداد، ليقوم بإدخال المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا، ثم يتم الضغط الدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

- وفي النهاية يتم إدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.