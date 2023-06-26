بسبب الصيانة.. قطع الكهرباء عن 5 مناطق في الإسماعيلية اليوم

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق على مستوى مركز الإسماعيلية ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة غرب ومدينة الإسماعيلية بسبب أعمال الصيانة التي بدأت مع فصل الصيف.

أعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، عن قطع التيار الكهربائي في الساعات الأولى من الصباح عن 5 مناطق في المحافظة بسبب أعمال الصيانة التي تشهدها بعض المراكز والقرى على مدار الفترة الحالية استعدادا لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية انقطاع الكهرباء اليوم الاثنين عن منطقة الافرنج بدائرة حي أول الإسماعيلية ومنطقة أبو وردة في قرية أبو خليفة بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب، ومنطقة الوادي وقوي محركة ومناطق سكنية في مركز القنطرة شرق ومنطقة الكيلو 11 غرب قرية الفردان بنطاق مركز الإسماعيلية ومنطقة قنطرة الحجز بالقنطرة شرق.

وبحسب بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية نشر على صفحة المحافظة على «فيس بوك» فإن انقطاع التيار الكهربائي سيتم من التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية ظهراً لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال شهر يوليو تنفيذ خطة مكبرة لأعمال الصيانة مع قرب فصل الصيف لرفع كفاءة الشبكات لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.