كيفية متابعة طلب تركيب عداد كودي عبر منصة الكهرباء.. في 3 خطوات

يتساءل عدد كبير من مالكي العقارات والوحدات السكنية عن الآلية التي يجب أن يقوم باتباعها لمتابعة طلب تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة والعشوائية من خلال المنصة الموحدة للكهرباء.

كيف أتابع قبول طلب تركيب عداد كودي

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 3 خطوات يجب أن يقوم بعملها المواطن الراغب في متابعة تركيب طلب العداد الكودي عبر المنصة الموحدة للكهرباء من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب كالتالي:

- الموقع الإلكتروني نفسه «خدمة متابعة الطلبات»

- البريد الإلكتروني للمتقدم بالطلب.

- رسائل sms على رقم الهاتف المذكور بالطلب

ماذا تفعل لتقديم شكوى

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر المنشور الآلية التي يجب أن يقوم باتباعها المشتركون لتقديم شكاوى الكهرباء كالتالي:

- الدخول إلى خدمة المنصة الالكترونية من خلال الرابط «https://eservices.eehc.gov.eg»

- اختر شكاوى واقتراحات

- تسجيل الدخول وتقديم الشكوى

- من خلال رقم خدمة الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121

كيفية سداد قيمة المقايسة

إمكانية السداد الإلكتروني على منصة الخدمات عبر الرابط (https://eservices.eehc.gov.eg) في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة.

– السداد عبر خدمة فوري للمدفوعات

هل يوجد تقسيط لقيمة المقايسة؟

- نعم، يوجد تقسيط عقب قبول طلبك وإرسال إشعار بقيمة المقايسة يمكن التوجه إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء التابع لها العقار أو من خلال الموقع الإلكتروني.

ماهى المدة الزمنية لتنفيذ المقايسة والتوصيل؟

- ليس هناك مدة زمنية محددة وإنما تتم بالمتابعة مع شركة الكهرباء أو المنصة الموحدة.

هل العداد الكودي إثبات ملكية ويجوز التقدم به للجهات الرسمية؟

-لا العداد الكودي لا يعتبر سند ملكية أو حيازة وغير مخصص باسم المتقدم، وإنما برقم كودي فقط.