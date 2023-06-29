الذبح مجانا.. مجازر الشرقية تستقبل 668 رأس ماشية في أول أيام عيد الأضحى

قال الدكتور محمد يوسف مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المجازر الحكومية المخصصة لذبح الأضاحي مجانًا والبالغ عددها 18 مجزرا استقبلت في أول أيام عيد الأضحى 668 رأس ماشية.

استقبال 668 ماشية في أول أيام عيد الأضحى

وأوضح مدير إدارة المجازر في تصريحات لـ«الوطن»، أن توزيع المواشي جاء على النحو التالي: «13 أبقار، و15 جاموس، وع جاموس 189، وع بقري 323، وأغنام 80، وماعز 20، وجمال 28»، ليصل الإجمالي لـ668.

توقيع الكشف على الأضاحي قبل ذبحها

وأشار إلى أن الأطباء البيطريين قاموا بتوقيع الكشف على الأضاحي قبل ذبحها، للتأكد من سلامة وجودة المواشي صلاحية اللحوم، كما تم الذبح مجانا لتشجيع المواطنين على الذبح في المجازر، لافتا إلى أنه تم تكليف نحو 70 طبيبا للإشراف على الذبح .

وأكمل: خلال الأيام الماضية وحتى أمس تم شن عدة لجان للمرور والتفتيش على محلات الجزارة وأسفرت هذه الحملات عن ضبط إجمالي 2100 طن كجم وتحرير 99 مخالفة، منها 1000 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازرالحكومية، ولحوم مجمدة وهياكل دواجن غير صالحة، وقد تسلمت الجهات المرافقة المحاضر لعمل اللازم.

وأضاف: يأتي ذلك في إطار جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للرقابة على محلات الجزارة وضبط المخالفات لضمان وصول غداء آمن للمواطنين.