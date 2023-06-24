طرح أضاحي ولحوم سودانية وبرازيلية في أسوان.. اعرف الأسعار

طرحت مديرية التموين بمحافظة أسوان لحوما طازجة ومجمدة بمختلف المنافذ، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس خالد أبو القاسم، وكيل مديرية التموين بمحافظة أسوان، في بيان، إنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة لطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية لدى فروع الشركة، بسعر 195 جنيها للكيلو الواحد، واللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيها للكيلو، وكذلك طرح كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة، ولحوم الخراف المجمدة.

طرح أضاحي قائم بسعر 168 جنيها للكيلو

وفي نفس السياق، أعلنت مديرية الزراعة بأسوان فتح باب الحجز للخراف البلدية للأضاحي بسعر 168 جنيها للكيلو القائم، على أن يتم التسليم بمقر إدارة الإرشاد الزراعي، بدءاً من اليوم السبت، بمقدم حجز 500 جنيه، وسيتم الاستعلام والحجز عبر رقم التليفون الأرضي (0974660679).

وأوضحت المهندسة أماني بدر، وكيل وزارة الزراعة، أن توفير الأضحية يتم من خلال الحجز في مختلف فروع الإدارات التابعة لمديرية الزراعة بالمراكز، فضلا عن منافذ الزراعة المنتشرة بمختلف المحافظة ويتم الحجز والتسليم حتى يوم الثلاثاء المقبل، وقفة عيد الأضحى المبارك.