بعثة الأطباء البيطريين المصريين للسعودية تبدأ الكشف على أضاحي الحجاج

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بعثة الأطباء المصريين الموفدة إلى الأراضى المقدسة، برئاسة الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تواصل استعداداتها للمشاركة في الإشراف على الهدي والأضاحي لموسم الحج هذا العام.

توقيع الكشف الصحي على الحيوانات الحية

وقال «صابر» إن البعثة المصرية الرسمية تشارك بنحو 306 أطباء بيطريين في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال العمل في 3 مجازر للإشراف على الهدي والأضاحي، بتوقيع الكشف الصحي على الحيوانات الحية والتأكد من سلامتها الصحية الظاهرية وصلاحيتها الشرعية، إضافة إلى متابعة عملية الذبح والكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية فضلاً عن جودتها والتأكد من حفظها بالطريقة الأمثل تمهيداً لقيام إدارة البنك الإسلامي بتوزيعها على بعض فقراء المسلمين في جميع أرجاء المعمورة.

وأضاف أن جميع أعضاء البعثة بخير وفي حالة صحية جيدة، مضيفا أن الجانب السعودي وجه الشكر والتقديلا إلى وزير الزراعة المصري، على الدعم المقدم من البعثة.

750 ألف رأس من الأغنام

وتواصل البعثة المصرية عملها على مدار 24 ساعة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، للإشراف على الإفادة من 750 ألف رأس من الأغنام كحد أدنى طبقاً لمستهدف البنك الإسلامي هذا العام.