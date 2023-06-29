أرباح أعلى من المتوقعة لشركة «إتش اند إم» تصعد بالأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مدعومة بصعود سهم «إتش اند إم»، السويدية للملابس، بعد تحقيق الشركة أرباحا أقوى من المتوقع، تزامنا مع تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية من كبار المسؤولين في البنوك المركزية حدت من شهية المخاطرة.

رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد يوم من تلميح عدد من كبار المسؤولين في البنوك المركزية، ومنهم جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالحاجة لمزيد من الرفع لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقفز سهم «إتش اند إم»، 7.3 % إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عام بعد تحقيق ثاني أكبر شركة لمبيعات التجزئة في قطاع الملابس على مستوى العالم أرباحًا فصلية تشغيلية أعلى من المتوقع، وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق مبيعات قوية في الربع الثالث أيضًا.

قطاع السيارات ثاني أعلى القطاعات صعودا

ودفع ارتفاع إتش اند إم المؤشر الفرعي لقطاع التجزئة الأوروبي للصعود 1.1 بالمئة، بينما كان قطاع السيارات ثاني أعلى القطاعات صعودا، كما ارتفع سهم شركة رينو 4.2% بعدما رفعت شركة صناعة السيارات الفرنسية توقعاتها للسنة المالية بأكملها.