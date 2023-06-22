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«القاهرة الإخبارية»: انخفاض الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

كتب:

هانى حسن
12:15 م | الخميس 22 يونيو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

بدأت أسواق الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم، وسط مخاوف بشأن استمرار التشديد النقدي، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «رويترز»، مع انخفاض بورصة لندن نظرًا لعدم اليقين بشأن مقدار رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة اليوم. 

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.2%، بينما انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي بعد يوم من أن أظهرت البيانات تضخمًا أعلى من المتوقع.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا عالية العائد بنسبة 1.2%، بينما قادت أسهم السيارات انخفاضًا بنسبة 1.9%.

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بقلم هانى حسن