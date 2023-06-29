«القاهرة الإخبارية»: متظاهرون يضرمون النيران بمباني الشرطة في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم، القبض على 150 شخصًا بعد وقوع أعمال شغب لليلة الثانية على التوالي بمختلف أنحاء البلاد، عقب مقتل شاب، 17 عامًا، برصاص الشرطة في نقطة تفتيش مرورية.

وذكرت وزارة الداخلية أن عشرات من أفراد الشرطة أُصيبوا خلال المواجهات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ليلة من العنف

وأضاف «دارمانان»: «ليلة من العنف غير المحتمل ضد رموز الجمهورية، وتم الهجوم على مباني البلديات والمدارس ومراكز الشرطة، وأُضرمت النيران فيها».

نشر 2000 شرطي في منطقة باريس

وقال وزير الداخلية أمس الأربعاء، إنه جرى نشر 2000 شرطي في منطقة باريس وقبل منتصف الليل بقليل، اشتعلت النيران في صف من السيارات المقلوبة على طريق بابلو بيكاسو بضاحية نانتير بينما أطلق المحتجون الألعاب النارية على الشرطة.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في مدينة ليل شمالًا وفي تولوز جنوب غرب البلاد، وحدثت أعمال شغب أيضًا في مدينتي أميان وديجون وفي تقسيم إيسون الإداري في جنوب العاصمة الفرنسية.