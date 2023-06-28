السلطات الفرنسية تعتقل الشرطي المتهم بقتل شاب في مظاهرات باريس

قال جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، إنَّ السلطات تمكنت من القبض على الشرطي مُطلق النار على الشاب، بتهمة القتل الخطأ وجارٍ التحقيق معه، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن «فرانس برس».

وقُتل شاب فرنسي على يد شرطي، خلال المظاهرات التي اجتاحت شوارع العاصمة باريس، ليلة أمس، وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، أنَّ الشرطي مُطلق النار على الشاب اعتُقل بتهمة القتل الخطأ ويخضع للتحقيق.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن تأثره لمقتل المراهق.