أسعار السلع الأساسية في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

يهتم المواطنون بشكل يومي بمعرفة السلع والمنتجات المختلفة وأسعارها في الأسواق والمحال التجارية، وقدم مركز معلومات مجلس الوزراء، تفاصيل بعض أسعار السلع الأساسية والغذائية.

ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء على أحد المواقع التابعة له، متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم الموافق ثالث أيام عيد الأضحى.

أسعار السلع الأساسية

ويأتي متوسط أسعار السلع الأساسية وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

كيلو الأرز المعبأ: 25.94 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.05 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.84 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 61.61 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.53 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23 جنيها.

كيلو العدس المعبأ: 47.49 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.6 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.38 جنيه.

سعر اللحوم اليوم

كيلو اللحوم الطازجة: 307.23 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.02 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.57 جنيه.

كيلو الفول السائب: 34.71 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 91.68 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.17 جنيه.

لتر اللبن المعبأ بلغ نحو 27.72 جنيه.

كيلو الجبن الرومي يصل إلى نحو 176.42 جنيه.