9 معلومات عن أهمية المناطق اللوجستية.. تساهم في تخفيض أسعار السلع

دشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع بها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، اليوم الاثنين، المنطقة اللوجيستية في كفر الشيخ، ضمن مشروع كبير يهدف إلى انتشار المناطق التجارية في المحافظات، والتي من شأنها تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وتقليل حلقات التداول الأمر الذي يعود على المستهلك بفائدة وهي الحصول على مستلزماتهم بأسعار مخفضة.

أهمية المناطق اللوجستية

وتقدم "الوطن" في 9 نقاط أبرز المعلومات المهمة عن المناطق اللوجستية وأهمية تدشينها على مستوى المحافظات، وفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال تدشين ووضع حجر أساس المناطق اللوجستية، وهي كالتالي:

1- توفر كل منطقة لوجستية فرص عمل تصل إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

2- تُسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات.

3- تقلل من تكاليف نقل السلع ما ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

4- تحتوي على أنشطة متنوعة من تجارة الجملة وتجارة التجزئة ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف.

5- تتضمن مكاتب خدمات إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.

6- توفر كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة.

7- ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وتثري ثقافة التسوق والتبضع لمواطنين المحافظة.

8- تغير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.

9- ستؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المحافظة، كما تساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلى.

ووضع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الاثنين، حجر أساس المنطقة اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ والمقرر افتتاحها خلال 36 شهرا من الآن، فيما دشن الاسبوع الماضى أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى.