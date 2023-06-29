«بيطري كفر الشيخ»: مجازر المحافظة استقبلت 1498 أضحية خلال يومين

استقبلت مجازر محافظة كفر الشيخ، عدداً كبيراً من الأهالي، لذبح أضاحيهم مجانا في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، ولتلقي الخدمات البيطرية والكشف الطبي قبل وبعد الذبح، وتوصيل اللحوم مجاناً بـ5 سيارات مخصصة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

تخصيص 16 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان

وأعطى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته للجنة المشتركة للقيام بالمرور الميداني على عدد من المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية لرصد أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشدداً على أهمية التزام المواطنين بالتوجه إلى المجازر الحكومية المخصصة لذبح الأضاحى بالمجان بإجمالي 16 مجزرا، والتي تستقبل أي أضاحي على مدار اليوم طوال أيام العيد مجاناً، تحت إشراف بيطري بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة، بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبي في حدوث أضرار بيئية وصحية، وللحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحي.

استقبال 1498 رأس ماشية

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّ مجازر كفر الشيخ استقبلت خلال يومي عيد الأضحى المبارك 1498 رأس ماشية، في اليوم الأول 817 رأس ماشية، وفي ثاني أيام العيد 681 رأس ماشية، مشيراً إلى أنه جرى تقديم كافة الخدمات البيطرية، بدءاً من استقبال الماشية، وإجراء الكشف الظاهري عليها قبل الذبح، والكشف الداخلي بعد الذبح، واستبعاد أي حالة مرضية قبل الذبح، وإعدام المصاب بعد الذبح.