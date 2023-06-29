حر يونيو يُنعش مبيعات المشروبات الباردة.. الكركديه والسوبيا في المقدمة

انتعشت سوق المشروبات الباردة خلال شهر يونيو الجاري، وارتفع الإقبال على شراء مكونات المشروبات الباردة من محلات العطارة نظراً لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وعلى مدار أيام الصيف، وفق مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية.

إقبال على شراء الكركديه والسوبيا والتمر هندي

يقول مجدي توفيق، لـ«الوطن»، إن أكثر مكونات المشروبات الباردة التي يُقبل عليها المواطنون خلال فترة فصل الصيف بداية من شهر يونيو الجاري هي «الكركديه والسوبيا»، متابعاً: «التمر الهندي كمان الناس بتحب تشتريه في الصيف، وممكن كمان يتنقع مع الكركديه ويبقى مشروب واحدة».

مشروب العرقسوس

وأضاف «مجدي» أن مشروب العرقسوس يأتي في المرتبة التالية في الإقبال على شرائها خلال شهور الصيف، «طبعا العرقسوس من ضمن المشروبات المهمة في فصل الصيف، لكن الطلب الأكبر بيبقى في شهر رمضان».

مشروب الخروب

وأوضح نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن الخروب حالة خاصة لأنه من المشروبات الجميلة خلال فصل الصيف، ولكنه يحتاج إلى مجهود ووقت من ربات المنزل لإعداده، لذا يتجنب البعض شراءه ويفضلون المشروبات الأخرى السهلة والسريعة في التحضير.

وتابع «مجدي» أن الاقبال على شراء تلك المشروبات سيستمر حتى نهاية شهور الصيف وتحديداً مع انتهاء أغسطس، مشيراً إلى أن سعر كيلو الكركديه 200 جنيه، والخروب 40 جنيها، والتمر هندي 40 جنيها، والعرقسوس 60 جنيها.