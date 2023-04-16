«يا عطارين دلوني».. إقبال على التمر هندي والكركديه والدوم في رمضان

شهر رمضان موسم رزق وباب خير لأصحاب محلات العطارة، بسبب زيادة الإقبال على المواد الخام التى تُصنّع منها المشروبات الرمضانية، وتنافس محافظة أسوان أكبر الدول المنتجة فى بعض الخامات، وأهمها الكركديه والتمر هندى والدوم، ولا يمكن مقارنتها مع البودر الجاهز الذى يفتقد إلى طعم المنتج الأصلى، فهو ليس أكثر من مُكسبات طعم ولون ورائحة.

وقال محمود الشيخ، 30 عاماً، صاحب محل عطارة فى شارع الحمزاوى الصغير، إن معدل استهلاك المصريين من المواد الخام التى تصنع عصائر رمضان، مثل الكركديه والتمر هندى والدوم والعرقسوس، وتصنّف كمشروبات صيفية رمضانية فى الوقت ذاته، يرتفع فى رمضان.

«الشيخ»: الطعم والريحة واللون أصلي

وتعد المشروبات الرمضانية جزءاً أساسياً على مائدة الإفطار، ومنها التمر هندى الذى تتم زراعته فى السودان والهند، ويزرع فى محافظة أسوان، وكلما مرت عليه فترة من الوقت يصبح طعمه أفضل فى إعداد العصير، ويعد مليناً للأمعاء بشكل كبير، وتتراوح أسعار الكيلو بين 20 و30 جنيهاً ويُصنع لتر ونصف من العصير، أما كيلو البودر فيبلغ سعره 30 جنيهاً ويصنع كمية كبيرة من العصير تتجاوز 10 لترات، ما يجعله أرخص كثيراً عن الخام الأصلى، وتابع: «التمر هندى اللى من الهند هو أعلى جودة، ولما بيقعد بيحلو وطعمه يبقى أحلى فى العصير».

ويأتى الخروب من قبرص وتركيا والثانية أقل جودة فى الطعم من الأولى، ويتخذ عدة أشكال وهى الخرّوب القرون، ويفضل استخدامه فى الطعام، خاصة لمرضى الجهاز الهضمى، ويبلغ سعره 120 جنيهاً للكيلو، أما المجروش فسعره 35 جنيهاً، لكن البودر المطحون من الخام 40 جنيهاً، ويختلف تماماً عن البودر سريع التحضير، وتعد أسعار الخروب مرتفعة بشكل لم تصل إليه من قبل على مدار السنوات الماضية، بسبب عوامل الاستيراد والتغييرات المستمرة فى أسعار العملة، ما أثر على سعر المواد الخام المستخدمة فى صناعة المشروبات الرمضانية، فتحول الأمر إلى بورصة تجارية تؤثر على المطاحن والعطارين والتجار.

«أحمد»: جميع الخامات متوافرة في مصر

ويرى أحمد رمضان، عامل فى محل عطارة، أن الكركديه من الأصناف المهمة التى يجرى عليها السحب طوال العام وليس فقط شهر رمضان، ويعتبر عكس المشروبات الأخرى لعدم ارتباطه بفصول السنة، لذا يعد المشروب الأكثر استهلاكاً فى مصر، ومن أهم المشروبات لمرضى الضغط المنخفض والمرتفع، وتكثر أنواعه بين السودانى والنيجيرى والأسوانى، وينقسم إلى نوعين: الورق والحبة الكاملة أو اللوزة، ويتراوح سعر الكيلو بين 120 و150 جنيهاً، ويعد المصرى أجود الأنواع التى لا يضاهيها أى جودة فى العالم، ولا تستطيع أى دولة منافسته على الإطلاق فى خامات العصائر والأعشاب، وقال: «الكركديه الأسوانى لا يُعلى عليه، ومفيش صنف فى مهنتنا إلا وموجود فى مصر ومن أجود الأنواع، ودى حاجة تفرح لأننا عندنا منتج ممتاز».

يستورد التجار الدوم من السودان بجانب الأسوانى، الذى يتميز بجودة أفضل فى رأى «أحمد»، ويأتى فى صورة المجروش، بسبب صعوبة استخدام الحبة الكاملة، ويتراوح سعر الكيلو بين 40 و45 جنيهاً، أما العرقسوس فيأتى من سوريا وباكستان وروسيا، ويعد السورى أجود الأنواع وأسعاره بين 55 و60 جنيهاً، وتعد السوبيا من المشروبات المصنّعة التى يدخل فى تركيبها القليل من النشا، ونسبة كبيرة من الحليب البودر المستورد من سنغافورة.