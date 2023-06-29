بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، الرئيس السيسي، وجموع المصريين، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

تهنئة بطريرك الأقباط الكاثوليك بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

وقال بطريرك الأقباط الكاثوليك في بيان: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو».

«إسحق»: الكنيسة الكاثوليكية تصلي من أجل كل قيادات الدولة

وتابع: «تؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكل قيادات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقهم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم».