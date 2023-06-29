الإعلام الدولي: مصر لم تشهد يوما مثل 30 يونيو.. و«تحيا مصر» هزت الميادين

في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي أزاحت جماعة الإخوان إرهابية التي أرادت الدخول بمصر في نفق مظلم، والقضاء على هويته الثقافية والدينية والاجتماعية، وكان نزول الملايين إلى الشوارع كان بمثابة الصدمة التي أرعبت الجميع، فلا صوت يعلو في الميادين إلا هتاف «تحيا مصر».

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي ما جاء في وسائل الإعلام الدولية عن ثورة 30 يونيو، حيث أشادت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكي بالتظاهرات، واصفة إياها بـ«أن حجم المظاهرات المعارضة لجماعة الإخوان الإرهابية تؤكّد أنَّ السياسة المصرية تقف على أعتاب تغيير حقيقي، وإن الجماهير خرجت في الذكرى الأولى لجلوس (مرسي) على كرسي الحكم، ليبعثوا له برسالة واضحة وهي أنه آن الأوان للرحيل عن السلطة».

فورين بوليسي: مصر لم تشهد من قبل يوما مثل 30 يونيو

واعتبرت المجلة الأمريكية أن مصر لم تشهد من قبل يوما مثل 30 يونيو 2013، وأوضحت أنَّ المتظاهرين خرجوا كالسيل والأمطار الغزيرة للشوارع والميادين، للاعتراض على «الإخوان الإرهابية»، وطالبوا منهم المغادرة والرحيل، مشيرة إلى أن الجماهير في مصر عادت لتبهر الدنيا.

من جهتها قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنَّ الجميع تيقنوا من فشل جماعة الإخوان الإرهابية وما يحدث في البلاد من مظاهرات هو توبيخ حاد للجماعة الإرهابية، وحديثها عن انتصاراتها في الانتخابات.

مصر بأكملها في حالة ثورة ضد جماعة الإخوان الفاشلة

فيما أقرّت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بعودة المتظاهرين إلى الميادين في مصر، وجعلت عنوان الأحداث الرئيسي آنذاك: «الثورة مجددا»، مؤكّدة أنَّ «المصريين عادوا للميادين مجددًا، وأصبحت مصر بأكملها في حالة ثورة ضد جماعة الإخوان الفاشلة»، مشيرة إلى تهديدات لوح بها مرسى ضد جموع المصريين، معتبرة أنَّ ذلك يعكس ضعف جماعته.

«ساينس مونيتور»: الإخوان دفعوا المصريين للاشمئزاز

ووصفت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية المشهد في مصر، حينها، قائلة إنَّ «الإخوان دفعوا الجماهير إلى الاشمئزاز منهم والابتعاد عنهم بعد مرور عام واحد على وصولهم للسلطة، وجلوس رجلهم على كرسي الحكم».

وأكّدت الصحيفة الأمريكية أنَّ الاحتجاجات الحاشدة المطالبة برحيل محمد مرسى وجماعته تعكس ديمقراطية جديدة في مصر.

الإندبندنت: 30 يونيو تحد للإخوان واستعراض للقوة الشعبية

وفي بريطانيا، قالت صحيفة «الإندبندنت» إنَّ المظاهرات التي شهدتها مصر هي تحد للإخوان واستعراض للقوة الشعبية التي فاقت أعداد الذين احتشدوا في أي احتجاجات سابقة لها.

وقالت صحيفة «الوطن» الإماراتية عن يوم 30 يونيو 2013: «ميادين مصر كانت كأنها في يوم الحشر، امتلأت تماما ولم يبق شبر واحد لقدم، كأن مصر كلها خرجت في يوم المحاسبة والمساءلة مؤيدين ومعارضين لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا المشهد المليوني يؤكّد حيوية الشعب المصري في السياسية كما في الأدب والفن والإبداع».

«رويترز»: مرسي فشل في كسب أي شخص خارج دائرته

ورصدت وكالة «رويترز» في تقرير لها تحت عنوان «ماذا حدث في مصر؟»، إذ أبرزت شعار المصريين في الشوارع «الجيش والشعب إيد واحدة»، مشيرة إلى أنَّ مرسي فشل في كسب أي شخص خارج دائرته الانتخابية، وظهر أكثر فأكثر كأداة للإخوان، الذين جعلوه مرشحا رئاسيا في اللحظة الأخيرة.