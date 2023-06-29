الكنيسة الأرثوذكسية في ذكرى ثورة 30 يونيو: نرى بعين الفخر ما وصلت إليه مصر

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو.

تهنئة الكنيسة بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو

وذكرت الكنيسة في بيان لها: «تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو».

وتابعت «وإننا بعد 10 سنوات من هذه الثورة المجيدة، نرى بفخر ما وصلت إليه دولة الثلاثين من يونيو على مختلف المستويات في الطريق إلى جمهورية جديدة تتسم بالهوية المصرية الأصيلة وقيَم البناء والمواطنة والوحدة في مواجهة التحديات».

الكنيسة: نصلي أن يحفظ الله مصرنا

واختتمت الكنيسة التهنئة بـ«نصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه الرفيعة القوية، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار».