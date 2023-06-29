الحجاج يرمون الجمرات بمشعر منى في أول أيام التشريق

في أول أيام التشريق في رحاب المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية، سادت الأجواء الروحانية بين حجاج بيت الله الحرام خلال طواف الإفاضة في موسم الحج.

أجواء روحانية داخل المسجد الحرام

وتوجه حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى، من أجل رمي الجمرات الثلاث، ابتداء بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى، كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك خصصت المملكة العربية السعودية مسارات عديدة لتوزيع الحجاج على الأدوار المختلفة لمنشأة الجمرات في محاولة لتحقيق الانسيابية في الحركة.

أعداد كبيرة من الحجاج يؤدون طواف الإفاضة في أول أيام التشريق، وسط توفير مختلف الخدمات.



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pic.twitter.com/kUV4ACh9aY — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 29, 2023

وبحسب وكالة أنباء «واس» السعودية، يحرص حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة على نيل الثواب من خلال تأدية الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، طلبًا من الله المغفرة والرحمة وتقبل فريضة الحج.