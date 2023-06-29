شروط ومواعيد وأماكن اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر بالمحافظات

ينتظر الكثير من محبي كرة القدم الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر، إذ تهتم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتنمية المواهب في جميع المجالات.

وتحرص الشركة المتحدة على توزيع أماكن اختبارات كابيتانو مصر لتصبح في مختلف المحافظات، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط الاشتراك في مسابقة كابيتانو مصر وأماكن ومواعيد الاختبارات.

شروط الاشتراك في مسابقة كابيتانو مصر

- يجب أن يكون المتقدم لاختبارات كابيتانو مصر من مواليد عام 2009، ما يعني أنه يكون لديه «14عاما».

- يجب إحضار صورة شهادة الميلاد الخاصة بالمشترك عند إجراء الاختبارات.

- يجب أن يكون المشترك غير مسجل بأي ناد أو هيئة رياضية.

- يجب ارتداء زي رياضي عند حضور الاختبارات «شورت - تيشيرت – حذاء رياضي».

- يجب على المشترك الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.

مواعيد وأماكن اختبارات مسابقة كابيتانو مصر

- محافظة القاهرة: تبدأ الاختبارات يوم 13 أغسطس وتنتهي يوم 14 أغسطس 2023، وتكون في مركز شباب الجزيرة.

- محافظة الغربية: تبدأ الاختبارات يوم 9 وتنتهي 10 أغسطس 2023، وتكون في نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

- محافظة المنوفية: تبدأ الاختبارات يوم 5 وتنتهي يوم 6 أغسطس 2023، وتكون في نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

- محافظة البحيرة: تبدأ الاختبارات يوم 30 وتنتهي يوم31 يوليو 2023، وتكون في مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

- محافظة بورسعيد: تبدأ الاختبارات يوم 24 وتنتهي يوم 25 يوليو 2023، وتكون في المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

- محافظة المنيا: تبدأ الاختبارات يوم 19 وتنتهي يوم 20 يوليو 2023، وتكون في النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

- محافظة أسوان: تبدأ الاختبارات يوم 15 وتنتهي يوم 16 يوليو 2023، وتكون في ملاعب جامعة أسوان.

- محافظة سوهاج: تبدأ الاختبارات يوم 12 وتنتهي يوم 13 يوليو 2023، وتكون في مركز شباب مدينة سوهاج.

على الراغبين في التسجيل لمسابقة كابيتانو مصر الدخول على الموقع الخاص بمسابقة كابيتانو مصر للتسجيل https://www.emys.app/sport/capitano2/ ، والاختبارات تكون مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم على الاستمارات.