«كابيتانو مصر».. مشروع «الشركة المتحدة» لتحقيق أحلام مصر الكروية بدعم رئاسي غير مسبوق

شهدت كرة القدم المصرية مشروعاً عالمياً ضخماً، فى إطار خطوات جادة لاكتشاف المواهب القادرة على حمل اسم مصر عالياً فى الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال سنوات قليلة، بتخطيط علمى دقيق قادر على وضع قدم على طريق العالمية بأفكار ورؤى مصرية من إنتاج «الشركة المتحدة» فى تجربة فريدة وغير مسبوقة، من شأنها أن تكون محل دراسة لسنوات من جانب دول العالم المتقدم فى عالم صناعة كرة القدم، وهو مشروع «كابيتانو مصر».

ووضعت الدولة خطة كبيرة لاكتشاف المواهب الرياضية والارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمّشة، خاصة أن مصر تُعد منجماً يزخر بالمواهب الرياضية، وأفرزت الكثير من المواهب الرياضية الكبيرة، التى أسهمت فى رفع العلم المصرى فى كل المحافل الدولية، ومن بين هذه الخطط مشروع «كابيتانو مصر»، لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.

ويُعد برنامج «كابيتانو مصر»، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم فى مصر والشرق الأوسط، وأحد المشروعات المهمة، التى تعول عليها كثيراً الدولة من أجل اكتشاف المواهب؛ فى ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرياضة.

«كابيتانو مصر» هدفه اكتشاف المواهب فى كرة القدم، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: «عايزين 1000 محترف زى محمد صلاح»، ومن خلال البرنامج سيكون لدى الدولة محترفون ومبدعون فى كرة القدم، ويعتمد المشروع على اكتشاف الموهوبين من مواليد 2008، ويشترط أن يكون المتقدّم غير مقيد فى أى نادٍ أو هيئة رياضية.

البرنامج انتشر فى محافظات الإسماعيلية والدقهلية والمنصورة وأسيوط والغربية والإسكندرية والشرقية والقاهرة، بسرعة البرق، بتوجيه واهتمام غير مسبوق، لاكتشاف الموهوبين، وتم اكتشاف الكثير من المواهب فى ربوع مصر، لتحقيق حلم الشباب باللعب فى أكبر الأندية خلال سنوات. وعلى مدار عام كامل، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعض معسكرات المشروع العملاق، لمتابعته عن قرب، حيث زار نادى شربين الرياضى وتابع فعاليات المشروع القومى لاكتشاف المواهب، ووقّع الرئيس على كرة أحد مواهب برنامج «كابيتانو مصر» اسمه «يوسف»، معقباً: «هتلعب بيها ولا هتشيلها»، ليرد الناشئ قائلاً: «هاشيلها»، وكتب الرئيس السيسى على الكرة: «بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وانت طيب يا يوسف»، ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة البدنية.

وشهدت الاختبارات منافسة حامية الوطيس بين جميع اللاعبين، وسط شفافية تامة وتحت إشراف لجنة فنية تابعة للوزارة، ونجوم كرة القدم المصرية، حتى تم اختيار أفضل المواهب التى تستطيع تشريف كرة القدم، وعمل مجموعات ومعسكرات فى ملاعب القاهرة، تحت إشراف نجوم كرة القدم الكبار.

وشهد النهائى بين فريقى على أبوجريشة وحمادة إمام، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولبّى حلم شباب برنامج «كابيتانو مصر»، بحضور المباراة النهائية، كما حضر الكثير من الشخصيات المؤثرة رياضياً، بجانب الدكتورة ماجى الحلوانى، عميد كلية الإعلام السابق، وزوجة الراحل حمادة إمام، أسطورة الزمالك السابق، وحضرت والدة محمد عبدالوهاب، لاعب النادى الأهلى الراحل

وزير الشباب: المشروع إحدى آليات الدولة لاكتشاف الموهوبين

. وأكد وزير الشباب والرياضة أن برنامج «كابيتانو مصر» إحدى آليات الدولة لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم، مشيراً إلى أن الوزارة استعانت بمجموعة من القامات الرياضية طوال مراحل تنفيذ المشروع، ووضعت برنامجاً تدريبياً وفنياً مكثفاً للمشاركين به. وأضاف «صبحى» أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بجميع المشروعات، التى تهتم باكتشاف الموهوبين فى شتى المجالات، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس للبرنامج خلال افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة، كان لها بالغ الأثر فى التأكيد على أهمية البرنامج، وحث اللاعبين على التدريبات الجيدة بجانب الدراسة.

وعلق أحمد الكاس، نجم الزمالك السابق، على مشروع «كابيتانو مصر» بالقول: «مشروع كابيتانو مصر هو الحلم المنتظر للجميع وحينما سيظهر للنور سيُبهر الجميع، بكل تأكيد هناك اهتمام كبير بهذا المشروع ورأيت هذا أمام عينى، وسيُفرز الكثير من المواهب المصرية التى ستكون نواة حقيقية لأجيال عظيمة فى المستقبل القريب».

وأكد شادى محمد، أحد مدربى «كابيتانو مصر»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبذل مجهوداً عظيماً لنجاحه، والجميع لديه الرغبة فى تحقيق التميز خلال الفترة المقبلة، وجرى اختبار عدد كبير من الموهوبين، فى ظل الدعم الكبير الذى يقدّمه الرئيس لهذا المشروع وسنُحقق نتائج ممتازة جداً ترتقى بالكرة المصرية.

وأشاد الدكتور محمود سعد بما تم تقديمه للاعبين المشاركين فى الاختبارات والتسهيلات الكبيرة التى تمت فى جميع محافظات مصر، مشيراً إلى أن المدربين اختاروا لاعبين سيكون لهم شأن كبير فى المستقبل، موضحاً أن المشروع كان نقلة حقيقية لشباب مصر، وجاء فى توقيته لاكتشاف مزيد من المواهب فى كرة القدم لصناعة جيل جديد يمكنه اللعب فى أوروبا.