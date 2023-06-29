إخوان كاذبون.. وعود وهمية من التنظيم تحت شعار «مشاركة لا مغالبة».. والحقيقة أخونة مؤسسات الدولة

رفعت جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها شعار «مشاركة لا مغالبة»، و«نحمل الخير لمصر»، غير أن الواقع كشف أن التنظيم لم يحمل سوى الكذب والخراب والدمار والمصالح الشخصية، كما قال مرشدهم الأسبق مهدى عاكف «طظ فى مصر»، وكانت أكبر أزمات الإخوان ما عُرف بـ«خطة التمكين» أو «الأخونة» التى جاهرت بها علانية، فعادت بها أعوانها من تيارات الإسلام السياسى ومن المعارضة الوطنية.

خطة الأخونة استهدفت جميع المناصب من قمة السلطة متمثلة، فى رئاسة الجمهورية التى عمل داخلها 8 إخوان فى مناصب مختلفة، هم: «ياسر على، عصام الحداد، أحمد عبدالعاطى، محيى الدين حامد، حسين القزاز، أميمة كامل السلامونى، عصام العريان»، وكذلك الحكومة بـ8 وزراء، كما لم يتوقف وجود هؤلاء على الوزارات التى ترأسها وزراء ينتمون للجماعة، بل امتدت عملية نشر المستشارين ووكلاء الوزارات من أبناء الجماعة إلى الوزارات التى لا يحسب رؤوسها ضمن الجماعة أو حزبها.

وخضعت 19 محافظة لسيطرة التنظيم، بالإضافة إلى حوالى 13 مستشاراً للمحافظين. ولم يقتصر وجود الكوادر الإخوانية على مناصب المحافظين ونوابهم، فاحتل 12 عضواً بالجماعة مناصب رؤساء مدن وأحياء موزعة على سوهاج والمنيا وكفر الشيخ والفيوم، إضافة لمناصب محلية تتصل بإدارة المستشفيات وقطاعات المياه والصرف الصحى والكهرباء والإعلام والتعليم، وهى فى معظمها تتصل بقرارات المحافظين، كما استحوذ الإخوان على مجلس الشورى والنقابات المهنية وفروعها فى المحافظات، إلى جانب مؤسسات مثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والقومى لحقوق الإنسان، والقومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، والأعلى للصحافة.

الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، كان كاشفاً عن الأخونة، حيث أكد فى بيان للحزب أنه سلم محمد مرسى ملفاً حول استحواذ الإخوان على مفاصل الدولة، يضم 13 ألف اسم فيما سمى بملف «أخونة الدولة» وأن «مرسى» أعطاه للسكرتارية فيما بعد. وشملت قائمة حزب النور 8 أسماء فى مؤسسة الرئاسة وأكثر من 60 فى الوزارات المختلفة ومستشارى الوزارات، إضافة إلى خمسة محافظين إخوان، ومثلهم من النواب المحافظين الذين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة المنحل، و13 مستشاراً للمحافظين من الجماعة والحزب، و12 إخوانياً يتولون مناصب رؤساء مدن وأحياء.

تصريحات حزب النور لاقت نفياً إخوانياً، حيث خرج أيمن على، مستشار محمد مرسى ينفى وجود هذا الملف، إلا أن حزب النور هدد بنشر الملف عبر وسائل الإعلام.