أمين «الاشتراكي المصري» لـ«الشاهد»: جماعة الإخوان أرادت تغيير هوية مصر وشعبها

أكد أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام لحزب الاشتراكي المصري، أن جماعة الإخوان أرادت تغيير هوية البلد وشعبها.

وقال خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، إن جماعة الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون على كرسي الحكم 500 سنة.

الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون في الحكم 500 سنة

وأضاف «شعبان» خلال حواره بالبرنامج: «لم يكن لدي أي شك في نوايا هذه الجماعة، وأنه هذه الجماعة الإخوانية مثل السرطان، وإذا تخللت جسد إنسان فبصعوبة شديدة جداً ستغادر، وفي ذات يوم كنت في لقاء تليفزيوني في مدينة الإنتاج الإعلامي، وطلب مني أحد معدي القنوات الأخرى إجراء لقاء آخر، فبين اللقائين شاهدت على التليفزيون أحد قيادات الإخوان وهو يقول سنجلس على كرسي الحكم، 500 سنة».

وتابع رئيس الحزب الاشتراكي المصري: «وهذا الحديث استفزني جداً، والإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون على كرسي الحكم 500 عام، وهذه حماقة سياسية».

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، في الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.