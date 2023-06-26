يوسف القعيد يكشف لـ«الشاهد» رأي نجيب محفوظ في جماعة الإخوان الإرهابية

قال الروائي يوسف القعيد، إن جماعة الإخوان تفرض على أعضائها، ومن الناس كلها بعد ذلك، السمع والطاعة، وتحاول أن تقول لهم إن الله هو من أمر بالسمع والطاعة للإخوان، وحين كتبت مقالا في هذه الفكرة منعوه من النشر.

بداية معركة الإخوان

وأضاف خلال استضافته لبرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان كانوا يعتبرون أن الإعلام هو بداية معركتهم مع الشعب، ما يعكس تماما عدم ثقتهم بدعم الناس لهم.

رأي نجيب محفوظ عن الإخوان

وأوضح أن رأي الأديب الراحل نجيب محفوظ كان شديد الوضوح في الإخوان، سواء في أعماله أو في حياته اليومية، وهو رفض خلط الدين بالسياسة، وهذا بسبب تأثره بمبادئ ثورة 1919.