«إنجازات 30 يونيو».. تفاصيل مشروع ميناء الإسكندرية الكبير

جاء مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، كأحد أهم ثمار ثورة 30 يونيو، في إطار حرص وزارة النقل، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيتسيات، والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز.

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

كشف تقرير لوزارة النقل، عن تفاصيل مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، إذ جرى إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2.5 كيلومتر ومساحة 560 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية «12-15 مليون طن» بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، وإنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 مترا طولي، ويسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن من البضائع.

أيضاً يشمل مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، إنشاء كباري هويس المالح «2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد متحرك» أعلى ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري «محور التعمير».

إنشاء محطة الصب الجاف

أما عن «محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة»، فيجري إنشاء محطة الصب الجاف بأطوال أرصفة 1150 مترا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجار إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 مترا وتكلفة 314 مليار جنيه، وجار إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر، وجار إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا كمرحلة أولى.

خلق ممرات لوجستية دولية تنموية

يذكر أن وزارة النقل، عملت على تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي» بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

أهم الممرات «ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر العريش – طابا».