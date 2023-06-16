رئيس ميناء الإسكندرية السابق: مصر تضع نفسها على خريطة موانئ العالم

اعتبر الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق، أن افتتاح محطة تحيا مصر إنجاز ومجهود كبير مبذول من الدولة واصفًا ما يحدث بأنه طفرة في الموانئ المصرية غير مسبوقة وزيادة الأرصفة اللوجيستية مشددًا على أن مصر تضع نفسها على خريطة العالم.

الإنجازات تحقق مكاسب غير عادية وتوفر فرص عمل كثيرة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن إنشاء محطات حاويات ومناطق لوجيستية تخدم عليها إنجاز غير مسبوق مؤكدًا أن هذه الإنجازات تحقق مكاسب غير عادية وتوفر فرص عمل كثيرة، معتبرًا أن مصر تأخرت في هذه الخطوة لافتًا إلى أن الدولة بدأت في وقت مناسب.

تطوير جميع مواني الجمهورية

وأشار إلى أنه بالنظر لحركة التجارة العالمية فإن تطوير الموانئ المصرية عامة وميناء الإسكندرية سيساعد في تعزيز حركة التجارة لافتًا إلى أن جميع موانئ الجمهورية الجديدة والقديمة تشهد تطويرًا يزيد من الدخل المصري بعد تكبد خسارة مئات الملايين من الدولارات بسبب تأخيرات السفن.