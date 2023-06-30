أسرار علاقة الملك تشارلز الثالث بأحد ضحايا انفجار الغواصة تيتان

بعد الانفجار الداخلي الكارثي للغواصة تيتان التي راح ضحيتها نحو 5 ركاب كانوا على متنها في رحلة استكشافية لحطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي، كان الملك تشارلز الثالث على اتصال بأحد الضحايا الخمسة قبل الانفجار.

سر علاقة الملك تشارلز بأحد ضحايا انفجار الغواصة تيتان

لا يزال العالم مصدومًا بسبب انفجار الغواصة تيتان التي تسببت في مقتل ركابها الخمسة ستوكتون راش، وبول هنري نارجوليت، وهاميش هاردينج، وشاهزاده ، وسليمان داود، فكشفت الصحف البريطانية عن علاقة الملك تشارلز الثالث الوثيقة برجل الأعمال الباكستاني شاهزاده حسين داود الذي كان برفقة ابنه سليمان على متن الغواصة تيتان، التي فقدت يوم 18 يونيو الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عاش شاهزاده في لندن بالمملكة المتحدة، وكان نائب رئيس Engroa ومدير Dawood Hercules، علاوة على ذلك، عمل أيضًا في اثنتين من المنظمات غير الربحية التابعة للملك تشارلز الثالث «برنس ترست إنترناشيونال» لمساعدة المراهقين العاطلين عن العمل، و«الصندوق البريطاني الآسيوي» المخصص لمساعدة المجتمعات في جنوب آسيا، إذ كان الطرفان على تواصل بشكل مستمر، وبعد أن جرى الإعلان عن فقدان الغواصة تواصل الملك تشارلز بشاهزاده للاطمئنان على وضع الركاب إلا أنه كان بدون جدوى.

الصلاة والدعاء لركاب الغواصة تيتان

ويشار إلى أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وعائلته دعوا لركاب الغواصة تيتان المفقودة أثناء عمليات البحث التي أجراها خفر السواحل الأمريكي للعثور عليهم قبل نفاد الأكسجين الاحتياطي وانفجارها بشكل مأساوي.