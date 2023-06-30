مدحت العدل: الإخوان يقلقون من الفن لأن أغنية واحدة قد تقلب الدنيا

أكد الكاتب الدكتور مدحت العدل أن هناك بعض الفنانين الذين رفضوا التوقيع على استمارات تمرد خوفًا من جماعة الإخوان الإرهابية مشيرًا إلى أن الإخوان يقلقون من الفن والفنانين نظرًا لأنهم يلعبون على وجدان المواطنين وكذلك الفن يلعب على وجدانهم وبالتالي أكثر ما يقلق جماعة الإخوان هو الفن والفنانين، مضيفًا: «ممكن غنوة تقلب الدنيا وهو ممكن يتقبل أي حد لكن الفنان لا».

من المستحيل أن يٌحرم مواطن مصري الفن

وأوضح مدت العدل خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنه من المستحيل أن يٌحرم مواطن مصري من الفن لافتًا إلى أن المرأة المصرية كانت فنانة وتبدع على النول منذ آلاف السنين.

المصريون فنانون في جيناتهم

وأشار العدل إلى أنه من المستحيل أن يحرم المصري الفن: «المصريون فنانون في جيناتهم» متذكرًا اجتماع جبهة الإبداع التي كانت تضم 3000 فنان من مختلف المجالات بمقر نقابة الصحفيين وإلقاء الشاعر جمال بخيت قصيدة عظيمة هاجم فيها جماعة الإخوان الإرهابية.