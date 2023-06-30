واشنطن: دعم تايوان بالذخيرة لرفع قدراتها دون تغيير موازين القوى العسكرية

أعلنت الولايات المتحدة بيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار في إطار دعمها للجزيرة ذاتية الحكم.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في إخطار للكونجرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية إن هذه المبيعات ستساعد تايوان في الحفاظ على قدرة دفاعية ذات مصداقية لكنها لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

يحق للكونجرس الأمريكي رفض عملية بيع الأسلحة هذه، لكن احتمالا مماثلا بعيد الاحتمال، في وقت يضغط معظم البرلمانيين على الولايات المتحدة لزيادة دعمها العسكري لتايوان في مواجهة الصين.

زيارة وزير الخارجية الأمريكي للصين

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى زيارة نادرة لبكين في منتصف يونيو، تمسك خلالها الجانبان بموقفيهما فيما يتعلق بتايوان، لكنهما أملا في الوقت نفسه بالحفاظ على التواصل لمنع تحول التوترات إلى مواجهة مسلحة.

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت في وقت سابق هذا الأسبوع أن زيارة وفد مجلس النواب الأمريكي لجزيرة تايوان لا تعني تغيير سياسات الولايات المتحدة تجاه الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءا من الأراضي الصينية.

فى السياق قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن عملية بيع الأسلحة لتايوان هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأمريكية المسلمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة.