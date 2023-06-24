تفاصيل عبور 8 طائرات صينية الخط الأوسط لمضيق تايوان

كشفت وزارة الدفاع التايوانية، عن تفاصيل عبور 8 طائرات حربية صينية، صباح اليوم السبت، الخط الأوسط لمضيق تايوان.

مقاتلات «جي 10» و«جي 16» تعبر الخط الأوسط

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها رصدت 19 طائرة حربية صينية، بينها مقاتلات «جي 10» و«جي 16»، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي «03:00 فجرا بتوقيت القاهرة»، موضحة في بيان عبر «تويتر»، إن 8 طائرات حربية صينية من بينها مقاتلات «جي 10» و«جي 16» عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن مضيق تايوان يفصل الصين عن جزيرة تايوان، المتمتعة بحكم ذاتي، والتي تعتبرها السلطات في «بكين» جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية.

واقتربت الطائرت الحربية الصينية، من المنطقة المجاورة للجزيرة التي تبعد 44.4 كيلومترا قبالة سواحلها.

5 سفن صينية تنفذ دوريات الاستعداد القتالي

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية، إن 5 سفن حربية صينية نفذت دوريات الاستعداد القتالي المشتركة.

وفي وقت سابق، أعرب وزير خارجية تايوان «جوزيف وو»، عن أمله في رفع المزيد من الأصوات الأوروبية لتحذير الصين من أي عدوان ضد «تايبيه»، وقال في مقابلة مع إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، إن زيارته الأوروبية الأخيرة كانت ترمي إلى حشد المزيد من الدعم لـ«تايبيه».