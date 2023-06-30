ما هو توقيت استجابة الدعاء يوم الجمعة؟.. رئيس الفتوى الأسبق يجيب

يوافق يوم الجمعة اليوم ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، ويحرص الكثيرون على ترديد الدعاء في ذلك اليوم الذي خصصه الله بالعديد من المميزات، فضلًا عن وصف النبي الكريم بأنه افضل يوم طلعت فيه الشمس خلال أحاديثه النبوية الشريفة.

فضل يوم الجمعة

وحول فضل يوم الجمعة، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنَّ يوم الجمعة يعتبر عيد بالنسبة للمسلمين وذلك لأنه في ذلك اليوم تكون هناك ساعة استجابة يقبل فيها الله جميع الدعوات من عباده المسلمين، لحديث النبي الكريم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» رواه مسلم.

وأضاف «الأطرش» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه يجب على المسلمين الإكثار من ترديد الدعاء وقراءة القرأن وذكر الله والتعطر ولبس أفضل الثياب، فضلًا عن قراءة سوة الكهف لما لها من فضل كبير في ذلك اليوم خاصة وأن النبي محمد أوصى بذلك.

ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة

وعن ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة، فقد أوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أنَّ العلماء اختلفوا في تحديد الساعة التي تقبل بها الدعوة، منهم من قال إنَّها بعد صلاة العصر، ومنهم من قال إنَّها قبل صلاة المغرب، ولذلك يجب على المسلم أن يذكر الله في كل وقت في ذلك اليوم المبارك.