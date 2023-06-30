الرحلات البحرية فسحة أهالي الإسكندرية في ثالث أيام العيد.. «مراكب ويخوت»

«المراكب واليخوت» فسحة بحرية اختارها أهالي الإسكندرية وزوارها في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بمنطقة بحري التي تضم مرسى لليخوت، بالإضافة للعديد من المراكب الأخرى المتنوعة التي تجذب المواطنين طوال أيام العيد.

125 جنيها لمدة 3 ساعات

ياسين محمد، أحد أصحاب اليخوت البحرية، قال لـ«الوطن»، إن الرحلات تبدأ من السابعة صباحاً بعد الانتهاء من استخراج التصاريح للفوج الموجود، ومدة الرحلة تكون 3 ساعات، وسعرها يتراوح من 125 جنيها إلى 150 جنيها للفرد، وهناك يخوت يتم استئجارها لـ9 أفراد تصل إلى 2000 جنيه للرحلة من 7 صباحا حتى 3 مساء.

وتشمل الرحلة حفلة DJ ومشروب، ويتم تزيين اليخت في الأعياد لرسم البهجة وإضفاء روح من المرح ويزداد الإقبال على النزهة البحرية خلال الأعياد أكثر من الأيام العادية، ويدخل في المنافسة للنزهة البحرية أصحاب المراكب الصغيرة والتي تتراوح أسعار رحلاتها لمدة ساعة حول قلعة قايتباي 30 جنيها، ويجدون أيضا إقبالا كبيرا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

نزهة بحرية رائعة

وقال خالد الطوبجي، أحد المشاركين في رحلات اليخوت، إن تلك النزهة البحرية أجمل ما في العيد، ونعتبرها أهم فسحة لنا ولأولادنا، ونحضر إلى مرسى اليخوت في الخامسة صباحاً ونسلم صور بطاقات الرقم القومي حتى يتم استخراج التصاريح اللازمة تبدأ الرحلة في السابعة صباحا، ونفضل هذا التوقيت المبكر قبل أن تشتد الحرارة، ونعود في الساعة 10 صباحاً لنتجول في منطقة القلعة وزيارة متحف العلوم البحرية ومتحف قلعة قايتباي، واليوم الثالث في عيد الأضحى هو بداية الفسحة، وذلك لقضاء اليوم الأول في المنزل، والثاني في زيارات الأهل والأصدقاء.