انتعاش السياحة في الغردقة رغم تقلبات الطقس.. رحلات بحرية وغطس

يعيش السياح الأجانب في أجواء أوربية في الغردقة، حيث رحلات بحرية وغطس تحت الماء في مواجهة المنخفض الجوي المتوقع تزامنا مع تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بتقلبات في الأحوال الجوية وتأثر بعض المناطق من البلاد بمنخفض جوي متوقع خاصة على البحر الأحمر.

وقال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السياح قاموا برحلة بحرية على متن لانش سياحي على شواطئ الغردقة، وممارسة الغطس تحت الماء في أجواء أوربية باردة حيث يشهد الطقس في الغردقة انخفاض في درجات الحرارة.

رحلات غطس وسنوركل

وكشف «بيجو»، أن َشواطئ الغردقة جذبت آلاف السائحين من جنسيات عالمية مختلفة للقيام برحلات بحرية وممارسة السنوركل والغطس ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة الظهور، لافتا إلى أن السياحة البحرية تشهد انتعاشة تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران القادمة إلى الغردقة.

أجواء أوربية في الغردقة

ومن جانبه، أشار حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري، إلى أن الغردقة تضم عددًا من الجزر والمحميات الطبيعية ضمن أفضل مواقع الغوص في العالم والتي تجذب السائحين، حيث يأتون خصيصًا لممارسة الغطس والسنوركل، لافتا إلى أن مثل هذه الأجواء تعتبر أوربية بالنسبة للسائحين، مؤكدا أن المياه في الأعماق دافئة ولا تتأثر بدرجة البرودة فوق سطح الماء.