تفاصيل إجازة برونو سافيو لاعب الأهلي بالغردقة.. رحلات بحرية وغطس «صور»

يقضي نجم كرة القدم البرازيلي برونو سافيو، المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، إجازته بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة برفقة أسرته، والتي وصفها بأنها أجمل مدينة سياحية في العالم.

برونو سافيو في رحلة بحرية

ونظمت إدارة المنتجع رحلة سياحية للاعب على متن لانش إلى شواطئ جزيرتي باراديس والجفتون جنوب مدينة الغردقة، برفقة ابنه وزوجته واختها الكبرى، حيث استمتع اللاعب بالسباحة والغطس والسنوركل ورؤية الشعاب المرجانية على شواطئ الغردقة.

برونو سافيو في الغردقة

وأشار محمد صالح أحد مسؤولي المنتجع السياحي بالغردقة، إلى أن «سافيو» يستمتع في إجازته بالغردقة، والتي ستمتد إلى غد بناء على طلبه، حيث أُعجب بالشواطئ والجزر البحرية والمياه الصافية والطقس المستقر والأجواء رائعة.

لتقاط صور تذكارية

وأكد «صالح» لـ«الوطن»، أنه تم استضافة اللاعب على أعلى مستوى، وتقديم كل الخدمات المطلوبة له، مشيرا إلى أن اللاعب معجب بتعامل العاملين في مكان الإقامة واستجاب لعدد كبير من الجمهور من نزلاء الفنادق السياحية والعاملين بالقطاع السياحى بالتقاط الصور التذكارية في سعادة.