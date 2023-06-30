بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو كتب: نرمين عفيفي 10:00 ص | الجمعة 30 يونيو 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن كلمة للشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: استجابة الرئيس السيسي لنداء الشعب فى 30 يونيو منع انهيار مصر بالحرب الأهلية.. الجيش والشرطة جناحا الأمن والأمان.. وتحية لشعب مصر حائط الصد أمام دعاة سفيرة البحرين تعبر عن فخرها بجهود السيسي في بناء مصر الحديثة بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو السيسي ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو 30 يونيو بقلم نرمين عفيفي