سفيرة البحرين تعبر عن فخرها بجهود السيسي في بناء مصر الحديثة

قامت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بتهنئة الدولة المصرية، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

السفيرة فوزية زيل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تثير إعجابها

وأعربت السفيرة عن فخر مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية التاريخية القوية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين، كما أشارت إلى النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، والتي تثير إعجابها.

أعربت السفيرة فوزية زينل عن فخرها بالجهود المبذولة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء مصر الحديثة، مشيره إلى الإنجازات التنموية والحضارية الكبيرة التي تم تحقيقها في مصر الشقيقة، كما أشادت بالمشروعات القومية الهامة التي تنفذها الحكومة المصرية في جميع المحافظات والتي لاحظها الجميع، وعبرت عن أملها في مزيد من التقدم والنمو والازدهار لمصر وشعبها الشقيق.

قوة العلاقة الأخوية الوثيقة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسي آل خليفة

وأشارت السفيرة فوزية زينل إلى أن بعد مرور عشر سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو، فإن العلاقات البحرينية المصرية تشهد فصلاً جديداً في تعزيز التلاحم والتكامل بين الأشقاء، وتعزيز الشراكة الوثيقة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم المسيرة العربية المشتركة وتأكيد وحدة الصف والتضامن العربي، وأوضحت أن العلاقات البحرينية المصرية تشهد أعلى مستويات الشراكة والتنسيق المشترك على جميع المستويات، وتعد نموذجاً يحتذى به للعلاقات الأخوية العربية.

وأثنت السفيرة زينل على بقوة العلاقة الأخوية الوثيقة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والتي تحرص على دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتحقيق مصالح الأمة العربية وخدمة الشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان أول قائد عربي وعالمي يزور مصر بعد الثورة في الأول من يوليو 2013، تقديرًا منه لهذا البلد العظيم، وتعبيرًا عن وقوف المملكة مع مصر وقيادتها وشعبها الشقيق، وأكدت أنَّ المملكة تدعم جميع إجراءات مصر لحماية أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها التنموية.